台東回收場火警 發現報廢戰機殘骸

【本報綜合報道】台灣台東市中興路一處資源回收場上周六上午突然發生大火，現場火光熊熊、濃煙瀰漫。事件雖未造成人員傷亡，但消防在救火期間，圍觀民眾赫然發現有疑似F5E戰機報廢機體。報廢機體疑似空軍汰除後輾轉流入民間資源回收場，台軍已派員了解。台東縣環保局回應稱，由於濃煙可能產生空氣污染問題，後續將會研議如何處置。

料為F5E機殼 零件已經拆除 現場濃煙沖天，遠在數公里外都可看到濃煙。消防到場拉起水線滅火，火勢隨後已局部控制在外圍。消防又用大型機器先挖出一條防火道，再持續射水灌救，燃燒面積約400坪（約1,322平方米）左右。

在現場大量堆置物中，有圍觀民眾發現竟有一架疑似戰機機體，已經相當殘破。惟有民眾判斷是F5E，機體上有多組編號，研判不只一架。業者表示，戰機殘骸來源為空軍志航基地報廢標售，機內零件皆已拆除，僅存外殼。空軍志航基地證實，曾於10月間標售12架F5E/F戰機的機殼，委由廠商擊破並處理廢鐵，標售作業均於基地內完成。