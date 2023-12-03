婦領2.2億遺產夫逼離婚 上海律師行證真實個案

【本報綜合報道】《上海法治報》微信公眾號上周四發布一篇律師事務所案件分析，當中談及上海一名獨生女子在雙親去世、繼承兩億元人民幣（約2.2億港元）遺產後，面臨新婚一年的丈夫提出離婚，要求分割遺產。案例引起網民熱議，但有人發現該文章聲稱的內容情節存在虛構加工，引發真偽猜測。相關律師所回應指，案件中起到普法作用的情節真實可靠。

多年前案例 突然熱炒 該篇由上海家與家律師事務所負責人譚芳自述的案件，原文刊載於《上海法治報》2023年11月8日B4版「情感檔案」欄目，原文顯示「文中人物均為化名」。記者聯絡到上海家與家律師事務所戰略合夥人馬蕾，其表示這是真實案例，但是是譚律師多年前的案例，「不知道為甚麼突然現在火起來了」。

對於上述案例情節的真實性，馬蕾表示，律所希望通過真實案例來普及法律知識，但必須規避客戶真實姓名等訊息的，以保護客戶私隱，「但所有最關鍵能起到普法作用的情節，都完全真實可靠；所有涉及客戶隱私的部分，則嚴格保密」。至於該離婚案件後續結果，據馬蕾透露，女方後來與男方協商調解，男方分到小部分財產後撤訴。