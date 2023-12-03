廣東婦舉報婚外情 中石化員工遭免職

【本報綜合報道】廣東女子黃女士近日實名舉報中石化惠州項目施工管理人員王×輝婚內出軌，相關影片更在社交平台流傳，引發關注。內媒記者上周五聯絡到王×輝，對方承認與網傳女子有過關係，稱遭實名舉報是對方為敲詐其200萬元人民幣（約220萬港元），他已向警方報案；但由於涉婚外情，他已被中石化免職處理。

黃女士在影片中指控王×輝以公職人員身份欺騙、玩弄其感情，兩人於國企項目宿舍內同居近一年時間，期間還曾見過男方父母，還計劃購房等。在其發現男方已婚後，遭到他和其妻子的威脅恐嚇。她已向有關部門遞交了投訴材料，要求有關部門公示處理結果。

中石化澄清涉事者非高管人員 記者周五聯絡到王×輝，他指黃女網絡實名舉報是為了敲詐勒索，他已把相關證據交給警方。關於對方稱其隱瞞已婚情況，王×輝先說「沒這事」，然後稱「談過男女朋友」。記者詢問王×輝，黃女是明知你已婚，還和你在一起的嗎？王×輝說，「對，這事我騙她幹甚麼，所以她敲詐勒索」，又指「人犯錯了也不是個死罪，公司已經對我停職了」。

對此，中國石化工程建設有限公司回應事件的處置結果。在10月16日，公司收到黃女士對王×輝的實名舉報，公司紀委立即啟動初步核實工作。經調查核實，王×輝為惠州×項目現場施工管理人員，並非「中石化高管」。11月9日，公司按照規定，對王×輝違反生活紀律問題進行立案審查，對其作出免職處理，並取消其參評專業技術職務資格。公司始終高度重視作風建設，對任何違紀違法行為都將依紀依規嚴肅處理。