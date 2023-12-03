赴柬電騙 蛇頭夫婦判刑

早年偷渡後 帶領豬仔從事網上犯罪 為了繼續打擊電訊詐騙，中國警方早前通過技術網偵等手段，成功鎖定一個在柬埔寨詐騙團夥及旗下運輸成員前往境內外「蛇頭」渠道。內媒連日報道，中國警方本年3月曾在多地抓獲上述電騙團夥成員及蛇頭，包括一對蛇頭夫妻，兩人上月被裁定罪成，其中丈夫被判監禁兩年兩個月。

2020年11月1日，青年小貝前往上海市青浦區公安分局報案稱，她早前結識一位網友，經其誘導下載一款名為「江合資本」手機應用程式，之後開始入錢投資，最終發現一切只是騙局。根據線索，警方同年12月25日在福建省等地抓獲多人，再透過線索追蹤鎖定一在柬詐騙團夥及相關蛇頭渠道。

經過超過一年時間追查，內地警方2023年3月6日至13日終在福建省、河南省、湖南省及黑龍江省等地收網，一舉抓獲一個柬埔寨詐騙團夥及蛇頭。直至同年6月7日，警方把案件移交檢察機關審查起訴，卻發現一對蛇頭夫妻所涉情節絕不簡單。

加入詐騙團夥 負責網上賭博 經調查，蛇頭夫妻陳書偉及吳小萍涉嫌2019年至2021年由內地前往柬埔寨菩薩省，加入當地電訊網絡詐騙團夥，夥同李樹開等人（均已被判刑或另案處理），創建「萍姐組」及「歡喜組」等不同組別，控制旗下10多「豬仔」透過網絡聊天交友方式，誘騙他人參與網絡虛假賭博及投資，受害人數目不計其數。在此期間，他們亦涉嫌多次繞開國境檢查站偷渡進入他國。

在接受審問期間，吳小萍稱2020年與陳書偉婚後有意前往柬埔寨推銷酒水，對方不放心決定一同前往當地，最終成功潛入柬埔寨。她之後承認在柬從事電騙，與陳男很快成為其中一組組長，負責網上賭博，又指許多豬仔是自願前來從事犯罪活動。

當談及偷渡在外生活情況時，吳小萍坦言在境外生活環境較原本想像惡劣得多，衣食住行不如內地方便，即使賺錢也不敢光明正大地花，最令人痛苦是受到精神折磨，一切行為見不得光，更不可能時常與家人溝通，每每被多種原因折磨。

上海受審 夫囚26個月妻緩刑 直至7月17日，陳書偉及吳小萍終被上海市青浦區人民檢察院起訴詐騙及偷越國邊境罪罪名。11月23日，法院裁定陳書偉罪成，判處監禁兩年兩個月及罰款，同時裁定吳小萍罪成，宣判監禁兩年兩個月，緩刑兩年半及罰款。

上海市青浦區人民檢察院重申，根據《刑法》相關規定，詐騙公私財物，若數額較大可被處3年以下有期徒刑、拘役或管制，並被處或單處罰金；另規定，違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，如情節嚴重，可被處一年以下有期徒刑、拘役或管制，並被處罰金。本報綜合報道