氣象局發地磁暴預警 北京黑龍江現極光

【本報綜合報道】中國氣象局空間天氣中心早前指，上周五有中等以上地磁暴甚至大地磁暴，並延續至昨日。北京市懷柔區同晚有網民拍攝到極光，是北京史上第二次極光影像紀錄。黑龍江漠河北極村和佳木斯市等地，同日亦出現紅綠極光。

北京天文館研究員朱進表示，極光的發生是由於太陽帶電粒子流（太陽風）進入地球磁場，由於地磁場的作用，這些高能粒子轉向極區，在地球南北兩極附近地區的高空與高層大氣中原子碰撞所造成之發光現象。極光常見於高磁緯地區，但如果地磁暴特別強，極光發生的範圍會擴大。朱進憶述，曾於2003年在河北興隆看到極光，當時在北京平谷也有極光報告。

太陽活動周期 2025年達高峰 此外，朱進解釋當太陽日冕物質拋射或太陽耀斑爆發後，以光速傳播到地球，人類在事後約8分鐘便可知曉，所以能發出預警。

朱進表示，地磁暴會影響短波通訊等，由於持續的時間不會太長，對人體的影響很小，可以忽略不理。從2019年12月開始，太陽進入第25個活動周期，預測在2025年左右迎來最高峰。