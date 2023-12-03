美議員憂華疫情擴散 促拜登頒旅遊禁令

【本報綜合報道】中國多地的呼吸道疾病病例近日急增，美國5名共和黨籍參議員上周五去信總統拜登，要求他立即對中國頒布旅遊禁令，直至更了解這種新疾病構成的危險。

信件由參議員魯比奧、萬斯（JD Vance）、史葛（Rick Scott）、特貝爾維萊（Tommy Tuberville）、布勞恩（Mike Braun）聯署，指出自10月中旬以來，中國報告了一種神秘疾病病例增加，據稱是由已知病原體引起的肺炎，而這種疾病對兒童來說是一種特殊的危害，並已導致中國北部的醫院人滿為患。如果歷史有任何迹象，美方就有理由感到擔憂。

華使館斥言論惡意捏造 參議員表示，中國有在公共衞生危機說謊的悠久歷史，在新冠病毒大流行期間，中國混淆事實真相、欠缺透明度，剝奪美國對新冠及其起源的重要了解。他們直指，這意味美國應立即限制美國與中國之間的旅遊，旅遊禁令能使美國免遭死亡、封城、強制令和以後進一步疫情爆發的影響。前總統特朗普因應新冠疫情爆發，在2020年1月30日頒布對華旅遊禁令，許多美國官員和輿論都批評他是受仇外心理影響，但歷史和常識證明他的決定是正確。

一名拜登政府官員說，美國正密切監察中國的呼吸道疾病急增情況，美方看到季節性趨勢，沒有任何異常情況，暫無迹象表明美國求醫人士與中國呼吸道疾病爆發之間的聯繫。中國駐美大使館發言人回應參議員的信件時指，相關指控是純屬惡意捏造，中國堅決反對。