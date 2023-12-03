京流感疫兇家長自救 兒童醫院牆掛輸液袋

內地流感等多種病毒疫情開始南下，首都北京市情況未見緩和，多間兒童醫院繼續爆滿，院內咳嗽聲音無處不在。大批家長繼續連夜在兒童醫院等候，只求醫生能見孩子一面診症。他們更在狹窄空間各師各法，包括用掛鈎掛上輸液袋，只為孩子能夠早日康復。面對外間憂慮出現交叉感染機會增加，國家衞生健康委員會昨天召開記者會時重申，目前流行急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，未發現由新病毒或細菌導致新興傳染病。

首都醫科大學附屬北京兒童醫院門診大樓原本分成內科、外科、眼科及耳鼻喉科等，在人滿為患情況下，現正優先開放給晚上發燒或咳嗽兒童使用。然而，一眾家長仍需等待漫長掛號、驗血及輸液過程，即使孩子能夠輸液，也要尋找空間，導致醫院樓梯、升降機旁、洗手間門外及牆面等貼上無數黏貼式掛鈎，統統掛滿輸液袋。另有買不到掛鈎父母索性親自舉起輸液袋，防止孩子病情加重。

當局促增開夜間及周末門診 一名兒童家長受訪時稱，她的孩子上月已經發病，當時已由下午2時等到晚上7時，足足等待5個小時才匆匆見到應診醫生一面，當拿到輸液號後，又再排多4個小時，不過最不方便是等待電腦斷層掃描，排了4個小時，期間不能離開，離開時已是翌日凌晨。

另一名家長目睹女兒病情變重後，四處打聽哪間醫院還有床位，一度打算安排女童前往公立醫院國際部或私立醫院求醫。最終成功在河北省廊坊市人民醫院找到床位。

面對疫情來勢洶洶，國家衞健委新聞發言人米鋒昨天表示，國家衞健委已會同國家中醫藥管理局及國家疾控局部署醫療資源調劑及改善就醫流程等工作。他強調，針對目前流行急性呼吸道疾病已有相應成熟治療手段，要求增加醫療服務供給，推動中醫醫院、婦幼保健院等各級各類醫療機構兒科門診「應開盡開」，並根據患者數量增開午間、夜間及周末門診。

談及接種疫苗問題，中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，之前未接種流感疫苗人群現時接種仍然有效，建議盡早打針。她稱目前流行呼吸道疾病中，流感、新冠、肺炎球菌感染都有相應類型疫苗，打針後即使染疫也能減少發病，即使發病也可減輕疾病嚴重程度。

早在新冠疫情爆發初期，內地多個省市引入健康碼制度，其中廣東省使用「粵康碼」區分確診者、有染疫風險者及非重點防疫人群，直至本年2月正式停用。針對內地有網民前天發現，粵康碼已重新上線，內媒同日致電廣州市衞健委及市長熱線，其中市長熱線工作人員說：「（疫情）已經過去了，沒有事。」

義烏籲存糧 民眾憂再現封城 浙江省義烏市政府前天在網上發布一份倡議書，內容提到民眾需保存10天以上存糧。即使文章現已下架，依舊引起網民憂慮，更有人問起：「又要封了？」本報綜合報道