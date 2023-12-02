美政府廣受批判 歐俄探索議和平

美國退役空軍女中校凱倫‧克維亞特科夫斯基最近公開批評美政府及軍方冥頑不靈，不肯承認烏克蘭已經戰敗，仍是在拖延時日，不肯接受以停火及和議來徹底解決俄烏戰爭，這只會使烏克蘭軍隊付出更多死傷、烏克蘭人民蒙受更大災難，以及烏克蘭這國家更瀕臨毀滅。她更引述北約軍事委員會前主席、德軍前參謀總長哈拉爾德‧庫查特最近的分析，炮轟美國和德國政府挑起俄烏戰爭。

厭戰日濃 擬退援烏 她補充指出，北約如今完全是深具意識形態的政客當道，忽視了北約軍事上的種種弱點及軍方統領不斷的忠實告誡，導致如今軍援上出現無以為繼的情況。其實早於2022年4月，她就批評美國政府無意和談解決俄烏戰爭，而只想付出軍火利用烏克蘭來損耗俄羅斯，當時她就被標籤為普京的支持者。

事實上，在剛過去的星期二及星期三舉行的北約外長會議，北約還在遮掩內部的「烏克蘭戰爭厭倦症」，儘管成員國之間對是否還在俄烏戰爭中支持烏克蘭，已經出現極大分歧。

美國國務卿布林肯縱使在會議中發言，提出美國政府還會繼續支持烏克蘭，沒有「烏克蘭戰爭厭倦症」，但聽起來已經是此地無銀三百両，因為德國報章《圖片報》先前透露美國總統拜登及德國總理紹爾茨已經秘密商討如何可退出支援烏克蘭；而德國全國第一大電視台ARD過去一直宣揚烏克蘭在俄烏戰爭如何奮發及有效打擊俄羅斯，但突然一改常態，報道了烏克蘭軍隊處境是如何困難，嚴重缺乏各種物資及彈藥，報道中訪問了兩名戰士，男的是前導演，女的已經30多歲被徵上戰場，兩人都透露俄羅斯軍隊的裝備優良及攻勢猛烈。

歐洲向俄羅斯伸出橄欖枝，可由俄外長拉夫羅夫獲邀於11月30日至12月1日往北馬其頓首都斯科普里參加歐洲安全合作組織（OSCE）會議可見。這是世界目前唯一包括所有歐洲國家在內的機構，負責維持歐洲的局勢穩定，雖然烏克蘭及波羅的海三國拒絕參加，但可能更使歐俄之間的溝通更少障礙。俄外長不會接觸布林肯，反而着眼與歐洲其他外長接觸，明顯是想共同架空美國，為歐俄改善關係及為探討和平着力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻