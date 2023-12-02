兩岸國際

瀕危遺鷗首現廣州
中國廣東廣州市林業和園林局前日公布，廣州市自然觀察協會3名志願者近日在廣州南沙龍穴島進行鳥類觀察時，發現了一隻遺鷗（箭嘴示），是廣州首次記錄到該種鳥類。遺鷗是世界瀕危鳥類之一，屬於國家一級保護動物，也是人類所認知最晚的鳥種之一，故得名「遺鷗」。
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