中國廣東廣州市林業和園林局前日公布，廣州市自然觀察協會3名志願者近日在廣州南沙龍穴島進行鳥類觀察時，發現了一隻遺鷗（箭嘴示），是廣州首次記錄到該種鳥類。遺鷗是世界瀕危鳥類之一，屬於國家一級保護動物，也是人類所認知最晚的鳥種之一，故得名「遺鷗」。