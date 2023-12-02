校友捐款改造 92年老建築 打卡熱點

【本報綜合報道】內媒前日報道，中國湖北省武漢市武漢大學櫻頂以西的作濤文化空間一樓，咖啡與美食香氣瀰漫，前來參觀或購物的師生絡繹不絕。這座92年樓齡的老建築曾被閒置多時，經過一年改造，於本周日重新開放，目前已成為校園熱門打卡地。

原為學生飯廳及俱樂部 作濤文化空間前身是武漢大學早期建築學生飯廳及俱樂部，於1930年8月動工，次年9月竣工，建築面積2,727平方米，是珞珈山最早竣工的建築之一。原建築下層用作學生飯廳，上層為學生俱樂部，許多重大聚會和學術報告會曾在此舉行。該建築曾閒置多年，直至2022年10月，由該校1988級企業管理專業校友、珞珈梧桐董事長陳作濤捐贈3,000萬元人民幣（約3,307萬港元），將其改造為學生文化活動中心。

改造後的建築，外部保留武大早期建築飛檐畫角、碧瓦琉璃、朱紅色門窗的獨特格調，內部設計則加入現代元素，布設咖啡、美食、閱讀、展覽、學術研討、沙龍講座、校友共享交流空間等區域，為師生開展學術交流和文化活動提供場所。陳作濤表示，將持續支持作濤文化空間的發展，並以此為載體，向更多師弟妹展示母校自由浪漫的情懷和文化氣質。