236厘米長髮破世績 印度婦分享保養心得

印度北方邦一名婦人因擁有長達236.22厘米的長髮，打破在世者最長頭髮的健力士世界紀錄。她從14歲起就開始留頭髮，至今將近33年，如今出門經常會有人找她合影，並請教她保養頭髮的秘訣。

46歲的斯里瓦斯塔瓦（Smita Srivastava）將擁有一頭健康秀髮歸功於母親的基因，她不剪頭髮的原因有三，一是受到母親啟發；二是她想模仿20世紀80年代印度女演員的風格，擁有又長又漂亮的頭髮；三是在印度傳統文化中，女神的頭髮都很長，且剪頭髮不吉利。

留髮近33年 每周洗頭兩次 為保持頭髮烏黑亮麗，斯里瓦斯塔瓦通常每周洗兩次頭髮，一次需要3小時，其中清洗佔30到45分鐘，用毛巾擦乾頭髮後，再用兩小時梳理。待頭髮完全乾燥後，她會將其編成辮子或紮成髮髻。由於她曾經歷過嚴重脫髮，讓她對每一根頭髮都極為珍重，在打理完頭髮後，她還會開始收集床單上掉落的頭髮，並放入塑膠袋中。

斯里瓦斯塔瓦唯一一次剪頭髮是在懷第2個孩子時，由於當時生病，她把頭髮剪至剩下約183厘米。談及今次打破健力士世界紀錄，她坦言這是自己的夢想，又指自己的祈禱得到了回應，以後永遠不會再剪頭髮，因為她的生命就在頭髮裏。本報綜合報道