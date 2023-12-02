涉7年前害死糖尿英婦 華拍打療法大師被控

【本報綜合報道】因推廣及教授「拍打拉筋自愈法」而有「大師」之稱的60歲中國男子蕭宏慈，周四被英國威爾特郡警方控告「嚴重疏忽誤殺罪」，原因是他涉嫌與一名患有糖尿病的英國女子，7年前接受相關療程的體驗活動時死亡有關。

威爾特郡警方表示，蕭宏慈根據引渡令從澳洲送返英國後被拘留及落案起訴，原因是他與71歲女子卡爾—戈姆（Danielle Carr-Gomm）2016年10月20日在威爾特郡一間酒店，參加拍打療法的研討會時死亡有關，他昨日在索爾茲伯里地方法院出庭；警方指蕭宏慈來自美國加州。

卡爾—戈姆在法國出生，21歲時移居英國，1999年被診斷患上糖尿病，但害怕打針而難以注射胰島素。她住在新西蘭的兒子馬修表示，母親熱衷於嘗試尋找治療糖尿病的替代方法，並對另類療法和整體醫學非常感興趣，而且非常想治好糖尿病。他形容，母親去世對家人來說是「巨大的震撼」。

曾捲澳洲童命案 2015年，蕭宏慈在澳洲悉尼以「拍打拉筋自愈法」醫治一名患糖尿病的6歲男童，結果男童死亡，他被判誤殺罪成，2019年在悉尼地區法院判囚10年，7年半內不得假釋。惟上訴後其定罪去年2月被推翻，案件被下令重審。