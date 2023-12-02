華指單邊強制措施礙國際發展

【本報綜合報道】中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松周四在維也納，出席聯合國工業發展組織第20屆大會時指出，單邊強制措施對全球治理和國際發展合作構成嚴重障礙，是有關國家發展經濟社會的絆腳石。

李松表示，單邊強制措施是多邊主義和發展中國家的敵人，是徹頭徹尾的霸權主義、單邊主義和強權政治，嚴重阻礙受害國經濟社會發展，侵犯有關國家人民包括生命權、發展權、健康權、文化權在內的各項人權。

他強調，單邊強制措施不僅是受害國面臨的問題，也事關國際發展合作多邊平台、國際環境和未來前景，需要國際社會提高認識，致力於克服、破解、消除單邊強制措施對可持續發展和國際合作的影響。中方願與各方加強溝通，繼續探討，共同維護全球南方國家正當發展權利，積極促進國際發展合作。

10國齊發聲明抨擊 在當天大會上，中國、俄羅斯、伊朗、古巴等10國就單邊強制措施問題發表共同聲明，抨擊單邊強制措施對實現聯合國2030年可持續發展目標，以及推進包容和可持續工業化進程的消極影響。