世界氣象組織：2023年是史上最熱

【本報綜合報道】第28屆聯合國氣候變化大會揭幕之際，世界氣象組織周四發布暫定版《2023全球氣候狀況報告》，宣布2023年是有紀錄以來人類歷史上最熱的一年，厄爾尼諾現象可能明年讓高溫天氣加劇。

厄爾尼諾或加劇明年高溫

報告指出，截至10月底的數據顯示，今年平均氣溫較工業化前（1850年至1900年）的基線高出約攝氏1.4度；溫室氣體水平也創歷史新高，大氣中的二氧化碳水平比工業化前時代高出50%。海平面上升創歷史新高，而且還加速上升。由於海洋持續變暖及冰川、冰蓋融化，2013年至2022年海平面上升速度，是衞星紀錄的第一個10年（即1993年至2002年）的兩倍多。海洋表面溫度達到歷史新高，南極洲的海冰水平降至歷史新低。北美洲和歐洲的冰川再次遭遇極端融化季節。