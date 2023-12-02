世界氣象組織：2023年是史上最熱
【本報綜合報道】第28屆聯合國氣候變化大會揭幕之際，世界氣象組織周四發布暫定版《2023全球氣候狀況報告》，宣布2023年是有紀錄以來人類歷史上最熱的一年，厄爾尼諾現象可能明年讓高溫天氣加劇。
厄爾尼諾或加劇明年高溫
報告指出，截至10月底的數據顯示，今年平均氣溫較工業化前（1850年至1900年）的基線高出約攝氏1.4度；溫室氣體水平也創歷史新高，大氣中的二氧化碳水平比工業化前時代高出50%。海平面上升創歷史新高，而且還加速上升。由於海洋持續變暖及冰川、冰蓋融化，2013年至2022年海平面上升速度，是衞星紀錄的第一個10年（即1993年至2002年）的兩倍多。海洋表面溫度達到歷史新高，南極洲的海冰水平降至歷史新低。北美洲和歐洲的冰川再次遭遇極端融化季節。
世界氣象組織呼籲參加聯合國氣候變化大會的全球領導人採取更多行動，保護人們免受氣候災難，要求發達國家兌現每年提供1,000億美元（約7,800億港元）氣候融資的承諾，並提出明確計劃，表明他們將如何兌現到2025年將適應資金增加一倍的承諾，讓每個脆弱的發展中國家都得到所需支援。
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