多國撥逾32億 援暖化衝擊地

聯合國氣候大會 就啟動基金達協議 第28屆聯合國氣候變化大會周四在阿聯酋杜拜揭幕，並就啟動「損失與損害基金」達成協議，為受全球暖化不利影響的發展中國家提供支持，多國在首天會議承諾提供的金額合共超過4.2億美元（約32.8億港元）。英王查理斯三世在開幕詞呼籲全球領導人加快和強化相關行動和肩負責任，指「地球不屬於我們，而我們屬於地球」，希望今次會議能成為邁向真正實現變革行動的關鍵轉捩點。

協議在會上獲得批准後，東道主阿聯酋首先承諾向基金提供1億美元（約7.8億港元），德國亦承諾提供1億美元，歐盟承諾出資2.25億歐元（約19.1億港元），此外，英國、美國、日本作出提供資金的承諾。該基金最初去年在埃及舉辦的第27屆大會設立，經過5次過渡委員會會議後周四開始運作。阿聯酋在阿布扎比加開的第5次會議，各方達成解決方案，打破第4次會議的僵局。

擔任本次大會主席的阿聯酋工業和先進技術部部長賈比爾表示，自締約方在埃及沙姆沙伊赫同意成立基金以來，世界各國齊心協力使該基金在一年內投入運作，速度前所未有。他表示，必須把化石燃料的角色納入氣候談判的協議中，並讚揚石油公司參與今次談判。

聯合國氣候變化框架公約秘書處執行秘書斯蒂爾表示，將成立一個新的委員會決定如何使用損失和損害基金。公約秘書處表示，今次大會在有紀錄以來人類歷史上最熱的一年舉行，是兌現氣候承諾和防止氣候變化最嚴重影響的決定性時刻；國際社會在應對氣候變化方面仍然需要作出更大的努力，才可實現《巴黎協定》的長期目標，今屆大會要成為關鍵轉捩點。

中國角開幕 分享低碳轉型 中國生態環境部長黃潤秋、中國氣候變化事務特使解振華同日出席聯合國氣候變化大會「中國角」開幕式，分享中國綠色低碳轉型創新的最佳實踐，共同推動應對氣候變化國際合作。黃潤秋表示，中國堅持綠色低碳高質量發展，實施積極應對氣候變化國家戰略，作出碳達峰、碳中和莊嚴承諾，並將承諾納入生態文明建設整體布局和經濟社會發展全局。

另外，中國國務院副總理丁薛祥將出席聯合國氣候變化大會框架內的世界氣候行動峰會，他周四在杜拜會見阿聯酋總統內哈延時表示，明年是中阿建交40周年，雙方要進一步鞏固政治互信，加強務實合作，高質量共建「一帶一路」，共同推動中國同阿拉伯國家、海合會國家合作達到新水平。本報綜合報道