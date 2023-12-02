烏總統：俄軍不撤 絕不停火

【本報綜合報道】烏克蘭國會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）周四表示，若俄羅斯軍隊不撤離烏克蘭領土，烏方絕不接受停火。烏克蘭總統澤連斯基周二也表達相同觀點，又對國際社會目前聚焦中東衝突，恐遺忘烏克蘭局勢而感到擔憂。

斥近日西方建議如割手交出 斯特凡丘克表示，若在俄軍不撤離烏克蘭領土的情況下停火，對方將在此期間重新集結並重建部隊，待日後對烏方發動更強和有力的攻擊。澤連斯基批評西方國家最近提出的停火建議，如同表示「把你的手割下來交給另一個人」，又呼籲支持他早前提出結束戰爭的10點和平方案，包括俄軍立即撤離所有駐守烏克蘭領土的軍隊。

澤連斯基稱，國際社會目前對以巴衝突提高關注，並逐漸淡忘俄烏戰爭的情況對俄羅斯十分有利，認為這是俄方希望實現的目標。此外，他對明年2月在日本東京舉行日烏經濟重建推進會議感到期待，冀望在雙邊數碼化、綠色能源和基礎建設等領域上合作。

另外，日本防衞大臣木原稔昨日在記者會表示，日方將加入相關國家正在籌劃的掃雷和網絡對策等IT領域支援烏克蘭框架。此外，日本自衞隊將開展以提升烏軍能力為目的的教育支援等活動，但現階段未有打算提供裝備品。

澤連斯基