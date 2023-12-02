拜登悼基辛格 讚戰略目光深遠

拜登在聲明表示，永遠不會忘記第一次見到基辛格的情景，當時拜登是年輕的國會參議員，對方是國務卿，負責通報世界局勢。拜登首見基辛格做簡報，就知道對方猛烈的智慧和深刻的戰略眼光顯而易見。拜登與第一夫人吉爾向基辛格的妻子南希及他們的孩子、孫兒以及所有愛他的人表示哀悼。多名美國官員形容基辛格逝世是巨大損失，白宮國家安全委員會發言人柯比表示，基辛格數十年來影響外交政策決定，對美國在世界的角色產生影響。