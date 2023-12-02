金正恩要求提高空軍戰術方針

【本報綜合報道】周三是北韓航空節，官媒朝中社昨日報道，領袖金正恩前一天訪問空軍司令部和第一空軍師麾下飛行團慶祝航空節。他提出，要提高空軍經常性動員態勢和戰爭執行能力的作戰戰術方針，以即時應對敵人任何軍事挑釁和威脅。

金正恩向空軍全體官兵致以節日的祝賀和勉勵，強調要加強思想武裝，稱無論敵人如何炫耀技術優勢，都無法壓倒該國飛行員的政治思想優越性。他又聽取空軍司令關於敵情和空軍作戰計劃的報告，並具體了解作戰指揮及狀況管理的訊息化情況。

南韓叫停板門店參觀項目 金正恩其後攜同女兒金主愛訪問第一空軍師團並觀看飛行表演，亦出席航空節慶祝宴，金主愛和勞動黨副部長金與正同行。勞動黨軍政指導部長朴正天發表講話，北韓人民軍總參謀長李永吉等人列席。

另一方面，兩韓邊境板門店上月22日重啟特別參觀項目，韓聯社周四引述消息報道，南韓統一部旗下國立統一教育院已經決定叫停，重啟時間待定。統一部負責人解釋，朝方在板門店共同警備區執勤官兵攜帶手槍，但韓方仍然維持非武裝狀態。