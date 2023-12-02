日促暫停飛魚鷹機 美拒答允

【本報綜合報道】美國空軍一架CV22B魚鷹運輸機周三在日本鹿兒島縣屋久島墮海，釀成最少一人死亡，仍然有7人失蹤，但美方表示繼續讓魚鷹機在日本飛行。日本傳媒昨日報道，失事前飛行員曾經向鹿兒島機場事務所求助；第10管區海上保安本部同日表示，在屋久島機場對開約1.2公里海底多處，疑似探測到運輸機殘骸。

離岸1.2公里海底疑測殘骸 日本國土交通省表示，在肇事魚鷹機的機影從雷達消失約10分鐘前，即周三下午2時半左右，飛行員與鹿兒島機場事務所聯絡，希望在屋久島機場緊急着陸，當時有目擊者看到該機引擎起火。海上保安廳周四派出負責潛水作業的特殊救難隊，並用聲納搜索海底，其後在30米深海底多個地點，確認可能是運輸機殘骸的反應。

日本防衞省周四要求美國軍方暫時在當地停飛魚鷹機，直至確保安全為止。美國國防部回應稱尚未收到正式要求，稱會根據事故原因的調查結果，在必要時採取額外措施，目前魚鷹機仍然在日本執行任務。

日本內閣官房長官松野博一昨日在記者會表示，已經要求美方除了搜救行動外，確認安全後才讓駐日魚鷹機飛行，對美方未充分說明下多次無視要求感到憂慮。