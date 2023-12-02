美11跨黨眾議員 促查華無人機廠商

【本報綜合報道】美國國會11名民主、共和兩黨眾議員周四去信拜登政府，以國家安全為由要求對中國無人機製造商道通智能（Autel Robotics）展開調查，甚至作出制裁。

信件由共和黨籍的眾議院中美戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher），以及該委員會的民主黨領袖克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）簽署，要求商務部、國防部和財政部調查道通智能。

指道通智能涉解放軍 信中稱，道通智能與解放軍有關，美國地方執法部門、州政府和地方政府正在採購及使用道通智能的無人機，可能洩露美國全國各地的敏感數據，因而「對美國國家安全構成直接威脅」。議員又表示，擔憂道通智能的技術用於新疆，更可能支援俄羅斯入侵烏克蘭，質疑道通智能是否應該面臨出口限制。

道通智能在上月初發表聲明，表示強烈反對把無人機產品用於軍事目的或任何其他侵犯人權的活動，並要求所有合作夥伴嚴格遵守公司規定。