法官頒令 阻蒙州全禁TikTok

指侵犯言論自由 法律存反華情緒 美國蒙大拿州此前立法，成為首個全面禁制中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok的州份。聯邦地區法院法官莫洛伊（Donald Molloy）周四頒布初步禁制令，阻止蒙大拿州相關禁令於明年1月1日生效。

蒙大拿州議會5月通過全州禁用TikTok法案，並交由州長簽署。TikTok和5名用家早前針對禁令提出訴訟，希望阻止禁令實施。莫洛伊質疑蒙大拿州官員禁止TikTok不是為了保護民眾，而是藉此針對中國。他指出蒙大拿州的禁令超越了國家權力，更侵犯了用戶言論自由的憲法權力，而且蒙大拿州的法律普遍存在反華情緒。

蒙大拿州檢察總長辦公室表示，實施禁令原因是擔憂用戶個人資料流向和潛在中國間諜活動，當局正考慮進行下一步行動，期待提出完整的法律論據去捍衞法律，保護蒙大拿人的數據免遭中國當局盜取和使用。TikTok發言人歡迎法官駁回蒙大拿州當局做法。

此前的法庭文件顯示，TikTok表示沒有亦不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質措施保護用戶私隱和安全。莫洛伊聆訊期間曾向禁令提出質疑，詢問為何無其他州倣效禁令、禁令對保護該州TikTok用戶數據的必要性、州政府是否存在「家長式作風」等。

美逾半州份禁政府設備使用 目前除了聯邦政府外，全美有過半州份已全面或部分禁止在政府設備上使用TikTok。有美傳媒指出，今次裁決除了是對蒙大拿州封殺TikTok造成打擊，亦可能影響阿肯色和猶他等正在審理涉及TikTok官司的州份。

美媒分析指，美國禁止TikTok的支持者認為中國會迫使TikTok等私人公司將用戶資訊移交給北京，即使後來TikTok聲稱已建立新的防火牆，令中國員工無法存取美國用戶的資料，但在對華鷹派人士看來，除非母公司字節跳動將TikTok出售給美國公司，否則不能緩解美國的國家安全疑慮。本報綜合報道

法院指禁令侵犯用戶言論自由的憲法權力。 莫洛伊