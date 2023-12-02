美以欲驅逐哈馬斯低層出加薩

《華爾街日報》報道，以色列準備對哈馬斯發動新一輪攻勢，卻面臨如何處置對方數千名武裝分子的挑戰。為此，部分以美兩國政客考慮驅逐數千名哈馬斯低層成員，與以色列1982年圍攻黎巴嫩貝魯特時，允許時任巴勒斯坦自治政府主席阿拉法特及數千名戰鬥人員逃離的做法相似。談及如何管治進入「後哈馬斯」的加薩地帶時，報道指有以色列軍方智庫提議，首先建立多個「無哈馬斯安全區」，交予獲得沙特阿拉伯及阿聯酋支持的新政府統治。

惟以色列1982年做法與今次倡議本質上根本不同，理由是阿拉法特等人當年並非在黎巴嫩居住，相反加薩地帶是哈馬斯成員的家園及期望立國的土地。分析指出，上述建議需要取得其他願意收留被逐哈馬斯成員的國家同意，以目前局勢來說根本不切實際。以色列揮軍前估計，加薩地帶有3萬名哈馬斯武裝分子，自戰事爆發以來，以軍估計已經殲滅數千名武裝分子。