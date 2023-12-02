報復火箭來襲 以軍猛攻加薩 32人被殺

與哈馬斯休戰協議未延長 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火，在實施一周後至當地時間周五早上屆滿。以色列指控哈馬斯發動火箭攻擊、沒有履行責任釋放所有女性人質，宣布恢復在加薩地帶的軍事行動。為了實現消滅敵人的戰爭目標，報道指以色列情報部門準備把戰線擴至全球，追殺海外的哈馬斯領袖及武裝分子。

以色列與哈馬斯周四同意延長停火多一天，雙方當天晚上繼續交換被扣押人員，哈方釋放8名全是以色列人的人質，以方釋放由8名婦女及22名未成年人組成的巴人囚犯。不過，在當地時間周五早上7時（香港時間昨日下午1時）前，哈馬斯未有根據停火協議，向以色列提供當天稍後釋放的人質名單，同時從加薩地帶向以色列南部地區發射多枚火箭；由於火箭飛往無人居住的地區，以色列國防軍未有實施攔截。

以色列總理辦公室隨即宣布哈馬斯違反停火協議，因此國防軍恢復在加薩地帶的戰鬥行動，並重申政府致力於實現三大戰爭目標，分別是讓所有人質獲釋、消滅哈馬斯、確保加薩地帶今後無法威脅以色列人。加薩地帶多個地方隨即遭以色列國防軍轟炸，包括位處北部的加薩城，加薩地帶衞生部門宣稱至少32人被炸死。接近哈馬斯的消息人士透露，該組織的武裝分支已經收到命令，恢復戰鬥及捍衞加薩地帶。

作戰重心或移向南部 外界關注以色列恢復對加薩地帶的軍事行動後，會否把作戰重心由此前的北部地區，轉為已經收留大批難民的南部地區。有身處南部地區汗尤尼斯的巴人周五表示，以色列國防軍在當地空投宣傳單張，呼籲他們進一步南移至接壤埃及邊境的拉法。

斡旋以哈雙方的卡塔爾外交部表示，對以色列恢復侵略加薩地帶深表遺憾，指停火談判仍然進行，但以方在停火後持續轟炸加薩地帶，令調解工作變得複雜化，同時加劇當地的人道主義災難情況。聯合國秘書長古特雷斯也對以哈雙方恢復敵對行動深表遺憾，希望可以重新實現停火，指戰火重燃證明需要有真正的人道主義停火。

傳以國發全球追殺令 美國《華爾街日報》周五引述以色列官員指，以色列情報部門計劃當加薩地帶戰火逐步平息後，發起一場歷時數年的行動，追殺在黎巴嫩、土耳其、卡塔爾的哈馬斯領袖。以色列曾經派人假扮女人或遊客，在黎巴嫩貝魯特及阿聯酋杜拜執行任務。本報綜合報道

加薩地帶賈巴利亞遭以色列空襲後冒煙。 以色列與哈馬斯互換被扣人員 獲釋的以色列人質與家人團聚。（Getty Images圖片） 加薩有建築物遭空襲，損毀嚴重。