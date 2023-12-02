台騙徒AI換臉製假慾照 恐嚇逾300醫生

台灣台北市立聯合醫院今年6月起陸續有醫生接獲恐嚇電郵，內附一對男女的床照，暗示擁有醫生的情慾片。經查，共300多名醫生收到恐嚇電郵。由於影片截圖過於粗糙，未有醫生上當，醫院其後統一報案。警方審視影片內容後，發現圖中男主角臉部經人工智能（AI）技術處理，換成醫生的樣貌。警方又查出，上述電郵均由中國大陸和香港發出，未來將與刑事局合作追蹤電郵來源。

警方稱，台北市刑警大隊今年7月接獲台北市立聯合醫院報案稱，自6月起該院醫生陸續收到恐嚇電郵。該院陽明院區的蘇姓胸腔科主診醫生7月曾經發文指，收到一封電郵，內容要求其收到郵件立即聯絡，否則其影片會被公開。電郵還附上一組通訊軟件Line的ID帳號，但蘇姓醫生未有理會。另外有該院醫生建議，醫院官網醫生介紹暫時不放醫生電郵，並定期舉辦資安講座，提醒醫生慎防釣魚或詐騙電郵。

照片模糊粗糙 大陸香港發出 警方調查發現，恐嚇電郵附上的照片檔案，內容為變色處理過的黑白照，照片中上半身赤裸的男女，疑躺在酒店房間的床上，男子樣貌為被恐嚇的醫生，但由於照片模糊粗糙，不難看出來是經過電腦合成處理。警方又發現，有關畫面是流傳於大陸的影片截圖，曾在大陸被用作恐嚇官員案件。

台北市立聯合醫院周四發新聞稿表示，清查院內醫生收到恐嚇電郵後，當下隨即關閉外部網站公務信箱帳號處置，並向台北市刑警大隊報案。

醫院是以維護病人健康利益為優先考量的場地，強烈譴責恐嚇、騷擾醫療團隊行為，呼籲若收到不明電郵應小心查證，立即反應報警處理，以防不法行為蔓延。本報綜合報道