造謠網紅校長出軌 男子落網

【本報綜合報道】人稱「網紅校長」的山西太原理工大學黨委書記、校長鄭強，早前被網上舉報婚內出軌、包養情婦，他反指舉報者呂××造謠並藉機敲詐勒索，因此報警。山西省晉中市公安局高校分局周四通報，呂××捏造鄭強的虛假資訊在互聯網平台發布，已經對其採取刑事強制措施。

被捕者曾因非法吸存款入獄 晉中市公安局高校分局指10月12日接到鄭強報案，稱其被他人在網上造謠誹謗。經查，甘肅籍人員呂××2018年因非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑5年，去年11月30日刑滿釋放。呂××今年10月10日為達到個人不法目的，捏造鄭強虛假資訊在網上發布，引發大量轉載、評論，嚴重損害對方名譽，造成惡劣社會影響。案件正在進一步偵辦。

暱稱「華趣」的呂××當時在社交網發文，宣稱2015年和女友原本到談婚論嫁的地步，但鄭強突然介入，讓他和女友關係生變。鄭強其後發表聲明，指控呂××在網上發布和傳播虛假資訊，並委託律師依法維權。今年63歲的鄭強為教育部「長江學者獎勵計劃」特聘教授、國家傑出青年科學基金獲得者、「新世紀百千萬人才工程」國家級人選、享受政府特殊津貼專家。