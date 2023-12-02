華山拍照墮崖 大學生未尋回
【本報綜合報道】河南鄭州大學23歲王姓男生上月18日，獨自前往陝西省華陰市華山旅遊後失聯，其後被發現疑拍照時失足墮崖。家人周三表示，目前只找到事主的個人物品，有關單位仍然全力搜救。
只尋獲個人物品
王男是家中獨生子，明年畢業。由於他前往華山時未有向家人告知行程，直至上月20日學校老師發現他沒有上課，家人也無法聯絡才報警。王男父母之後趕到當地，上月21日查看華山景區的閉路電視畫面，發現兒子首天便在華山大概東峰的地方墮崖。家人曾經前往查看，發現該處的護欄有高有低。救援人員在事主墮崖位置下方，找到他的背囊、學生證和身份證，又發現灌木叢有被砸的痕迹。東峰高2,000多米，從山頂到山底分成三層，搜救人員已經搜遍第一、二層，但第三層太深、太陡峭，救援人員或無法下去，目前搜救行動未有太大進展。
王男的老師和同學都表示，最近沒發現他情緒異常。王母表示，兒子性格溫純，學習成績一直很好，從來不讓家人擔心。目前家人仍然在華陰市等待，希望盡快找到他。華陰市公安局工作人員周三表示，根據閉路電視和實地搜尋情況，已經排除刑事案件的可能性。
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