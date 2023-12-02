華山拍照墮崖 大學生未尋回

只尋獲個人物品

王男是家中獨生子，明年畢業。由於他前往華山時未有向家人告知行程，直至上月20日學校老師發現他沒有上課，家人也無法聯絡才報警。王男父母之後趕到當地，上月21日查看華山景區的閉路電視畫面，發現兒子首天便在華山大概東峰的地方墮崖。家人曾經前往查看，發現該處的護欄有高有低。救援人員在事主墮崖位置下方，找到他的背囊、學生證和身份證，又發現灌木叢有被砸的痕迹。東峰高2,000多米，從山頂到山底分成三層，搜救人員已經搜遍第一、二層，但第三層太深、太陡峭，救援人員或無法下去，目前搜救行動未有太大進展。