不法團夥開設多帳號謀利 抖音打擊

【本報綜合報道】內地短片分享平台抖音周四發布通知，為了針對黑灰產團夥試圖以多個帳號（大小號）形式互相引流，不當獲利，該平台更新這些矩陣帳號不當行為治理規則，昨日起正式生效。

配合警方行動 拘捕157人 新規明確，平台將嚴格打擊有組織地批量發布低質同質，甚至違法違規內容的矩陣號；或者自身發布內容未違規，但通過其他違規帳號（小號）引流不當獲利的帳號（大號）。抖音按照新規嚴格處置多個百萬粉絲以上的帳號或矩陣號，清退違規多頻道網絡（MCN）機構，並配合警方打擊犯罪團夥，抓獲157名疑犯。

黑灰產團夥近期開始以多個「小號」重複低質投稿、刷粉刷讚、高頻關注點讚等方式誘導用戶關注，隨後將後者引流至矩陣號內「大號」使其迅速增加粉絲，最終「大號」通過各種變現行為不當獲利。即使「小號」因違規被處罰，黑灰產團夥也會註冊新號繼續違規營運，持續向合規且未受處罰的「大號」引流。

對於上述不當獲利的矩陣號，一經查實，平台會對涉及的全部帳號統一嚴格處置，並根據其具體違規情節處罰。具體處置方式包括但不限於取消其投稿和營利權限、抹除粉絲、封禁帳號、清退違規帳號所屬MCN機構等。情節嚴重者，抖音將上報公安機關，全力協查打擊。