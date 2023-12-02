內地首10月起訴3.4萬電騙犯

文化程度高人士犯罪趨增

隨着打擊治理特別是境外抓捕力度加大，檢察機關起訴電訊網絡詐騙犯罪案件同比呈明顯上升趨勢。起訴幫助訊息網絡犯罪活動罪案件仍然高位運行，但上漲幅度逐步放緩；起訴掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪激增，僅次於前者；起訴妨害國（邊）境管理犯罪快速上漲，已經成為電騙犯罪鏈的多發罪名。今年前3季度，全國檢察機關起訴電騙、幫助訊息、掩飾隱瞞3類犯罪人員中，大學專科以上分別有逾4,400人、5,900人、7,600人。