專項統計督察組 點名陝西貴州造假

地區求政績 違規干預數據 國家統計局微信公眾號「統計微訊」周四公布2023年專項統計督察組針對陝西、貴州回饋的統計督察意見，點名兩地存在統計造假、干預統計工作等問題，批評有地區未認識統計造假問題的嚴重性及其背後原因，落實專項治理不到位。

2023年專項統計督察第1督察組今年7月25日至8月7日對陝西省開展專項統計督察，國家統計局於周三向陝西省委、省政府反饋督察意見，發現當地有市縣黨政領導幹部尚未認識到統計造假的極端重要性、緊迫性，防治統計造假的思想共識尚未完全形成。

意見又明言有地區過度追求數據排名，政績、考核壓力而助推統計造假。部分地方縣級政府部門則以調度經濟名義而調度統計數據，干預統計報送。

統計局今年已對6省進行督察 另在今年7月27日至8月8日，2023年專項統計督察第5督察組對貴州省開展專項統計督察，發現有地區對統計造假問題嚴重性及其背後深層次原因認識不到位，違規干預統計工作問題。同時，當地推動統計督察和國家統計執法檢查回饋問題整改不夠力，一些統計違紀違法案件責任人責任追究不及時、處分處理「寬鬆軟」，統計造假「一票否決制」落實不到位。

國家統計局自2019年以來先後對31個省區市、新疆生產建設兵團和12個國務院部門開展統計督察。國家統計局組建督察組今年7月對河北、黑龍江、河南、湖南、貴州、陝西6省進行專項統計督察，是首次專項統計督察。2023年常規統計督察動員部署會上月13日在北京召開，會後四川、雲南、廣西等地已迎來統計督察組。本報綜合報道