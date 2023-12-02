台人赴陸受盤查 海基會籲注意風險

蔡孟君

【本報綜合報道】台灣海基會周四表示，近期仍然有赴中國大陸旅遊或洽商的台灣民眾，在出入境時遭陸方滯留盤查，或是台胞證突然被注銷且未獲明確告知原因。海基會呼籲民眾赴陸前審慎評估，注意人身安全風險。

冀陸方合理對待入境台人 海基會副秘書長蔡孟君表示，兩岸在法律體制上有很多不同，某些在台灣屬平常的行為，在中國大陸可能被認定違法；又提及海基會近來處理的案例，稱有台灣民眾應邀赴陸參與活動、座談會等，通關時也可能遭無理盤查、扣留。蔡孟君呼籲中國大陸當局合理對待赴陸台灣民眾，勿任意加以盤問、扣留，以禮相待，才有助兩岸健康有序交流；又建議台灣民眾出發前，到陸委會的赴大陸地區動態登錄系統登記資料。

另外，海基會周四表示，30多年前有三兄弟在台灣替人擔保，因債務人無力還債而受牽連，因而逃到廣東避風頭，之後在當地經營小生意。惟新冠疫情爆發後，年近七旬的3人生意收入銳減，大哥又中風下身癱瘓，他們生活難以自理，希望返台。海基會接獲廣州台商協會求助後，經過數月協調並辦妥相關文件，周四協助3人返台，並把大哥交由社工送往安置機構。