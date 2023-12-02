公安搗黑客案件 連續3年上升

黑客犯罪日益危害社會

公安部網絡安全保衞局副局長李彤表示，去年以來全國警方偵破2,430宗黑客類犯罪案件，抓獲7,092名疑犯，斬斷以黑客犯罪為核心的黑產鏈。石鈾表示，從近年偵辦的案件來看，目前黑客犯罪有5大趨勢特點，包括成為涉網犯罪的「技術引擎」；侵害領域從網上延伸到網下；犯案手法伴隨技術發展越發多樣；技術門檻不斷降低，低齡化特徵顯著；黑客犯罪的社會危害性日益嚴重。