美航母與日艦艇 東海舉行演練

【本報綜合報道】美國聯同日本及澳洲近期持續在中國周邊海域實施演習，美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群在東海及菲律賓海，與日本海上自衞隊展開戰術訓練；澳洲皇家海軍執行地區展現部署期間，在南海與美方兩艘瀕海戰鬥艦聯合巡航。

日本海上自衞隊昨日表示，驅逐艦霧雨號周日至周四由東海到沖繩南方海域，與美國海軍航空母艦卡爾文森號、神盾驅逐艦基德號與斯特雷號、補給艦查爾斯‧德魯號與育空號展開雙邊演習，改善日本海上自衞隊的戰術能力、與美國海軍的互操作性。值得留意的是，卡爾文森號是美國目前唯一在西太平洋執行任務的航空母艦。

澳洲軍艦聯兩美艦巡航南海 根據澳洲國防部發布的照片，澳洲皇家海軍護衞艦圖文巴號周三聯同美國海軍瀕海戰鬥艦莫比爾號與吉福茲號通航南海。澳洲國防部上月18日曾經表示，圖文巴號船員上月14日在日本專屬經濟區海域執行潛水作業時，中國海軍驅逐艦寧波號駛近及操作聲納，產生的聲納脈衝令澳洲潛水員輕傷，批評中方的行為不安全及不專業。