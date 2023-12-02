侯友宜反擊賴清德促棄台獨黨綱

侯友宜

【本報綜合報道】台灣總統選舉下月舉行，多間媒體合力籌備本月起開展的候選人電視辯論，昨日民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲的陣營明確接受辯論邀請。國民黨總統候選人侯友宜昨日批評，賴清德是造成台灣安全危機的最大引戰者，如果對方當選，應該放棄「台獨」黨綱。

賴清德日前批評侯友宜，走依賴中國大陸的舊路。侯友宜反擊表示，對方自稱務實「台獨」工作者才是引戰。對於有中美關係學者在聯署文章建議，賴清德一旦勝選，應該考慮凍結「台獨」黨綱，讓維持現狀承諾更有分量和可信，侯友宜直言「不用凍結，乾脆放棄比較實在」，認為這是二人面對選戰的差別，自己是保護台灣，對方卻讓台灣變得更危險。

最新民調 侯康配追近賴蕭配 賴清德周四批評，國民黨副總統候選人趙少康稱侯友宜願讓他參與總統權責，竟然要以副總統取代總統。他形容這是駭人聽聞的說法，明目張膽讓侯友宜淪為傀儡，呼籲對方拿出魄力制止。當地傳媒昨公布民意調查結果，顯示「侯康配」追近賴清德與副手蕭美琴的組合，支持率僅差1.1個百分點。

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