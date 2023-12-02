台向美秘購戰機導彈

總值43億元 疑為F16V作配備 中國大陸多次要求美國停止武裝台灣之際，台灣國防部昨日公布的採購決標公告顯示，台美已經簽署一筆金額總值172.2億元新台幣（約43億港元）的戰機導彈武器裝備採購案。由於履約地點的台東地區也是空軍第7戰術戰機聯隊所在地，所以採購的武器可能是F16V戰機配備之新型長程空對空及空對海導彈。

台灣傳媒報道，決標公告顯示，台灣駐美國軍事代表團上月13日與美國在台協會簽署「戰機制空／面武器籌購」武器裝備採購案合約，為美製戰機空對空、空對海導彈，履約時間當天生效，但全數履約完成時間為9年，即2032年11月30日才完成。台灣軍方未有說明導彈型號，以及是否爭取多時的AGM158聯合空對地防區外導彈。

未公布是否包括AGM158匿蹤導彈 台灣向美國採購66架F16V戰機，原定首批兩架今年交付，2026年全部交機，早前傳出首批交付日期延至明年第3季；美方指遇上複雜的開發挑戰，台方稱與美方積極處理。台灣立法委員王定宇表示，AGM158聯合空對地防區外導彈攻擊力強、射程遠、準確度高、有匿蹤性能，去年得悉軍方向美方希望獲得它，但對方未明確答覆。

中國大陸國防部新聞發言人吳謙周四主持例行記者會，被問到美國向台灣出售武器等涉台問題。他批評台灣民進黨當局「倚美謀獨」，正在把台灣變成「武器庫」、「炸藥島」，形容這是把台灣推入災難的深淵，必定給台灣民眾帶來巨大禍害，重申台灣的安全取決於兩岸關系和平發展，「想靠幾件美制武器是根本靠不住的」。

北京批評倚美謀獨招來災難 吳謙強調解放軍堅定維護台灣海峽地區和平穩定，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題是中國核心利益中的核心；如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衞國家主權和領土完整」。他表示，「倚美謀獨」注定徒勞，「以武謀獨」死路一條，中國終將統一及必然統一。本報綜合報道

台灣爭取美國出售AGM158聯合空對地防區外導彈。 吳 謙