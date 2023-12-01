國產客滾船 第二艘完成交付

配備大容量電池 往返英法

該艘船專用於島嶼與海灣之間的旅客和車輛通勤，全長230.5米、闊30.8米，最多可運載1,500名乘客和超過700輛不同類型車輛。船上有逾一萬平方米公共空間，設有遊戲區、餐廳等，供旅客自由活動。船隻屬全球首批採用雙頭設計的客滾船，艏艉結構完全對稱，各有一個駕駛室，船員可分別在兩個駕駛室駕船，大大節省進出港口和航行時間。另外，船上配備1,160塊大容量電池，可在近海航行時採用全電力推進，實現零排放。