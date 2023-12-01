國產客滾船 第二艘完成交付
【本報綜合報道】中國船舶集團廣船國際早前為英國船東打造了兩艘大容量電池混動客滾船，第二艘客滾船「P&O LIBERTE（P&O自由）號」周三於廣東廣州市南沙區正式完成交付。
配備大容量電池 往返英法
該艘船專用於島嶼與海灣之間的旅客和車輛通勤，全長230.5米、闊30.8米，最多可運載1,500名乘客和超過700輛不同類型車輛。船上有逾一萬平方米公共空間，設有遊戲區、餐廳等，供旅客自由活動。船隻屬全球首批採用雙頭設計的客滾船，艏艉結構完全對稱，各有一個駕駛室，船員可分別在兩個駕駛室駕船，大大節省進出港口和航行時間。另外，船上配備1,160塊大容量電池，可在近海航行時採用全電力推進，實現零排放。
廣船國際客滾船大項目經理李會倫表示，船隻百分百在中國設計、製造和安裝，公司目前已完全掌握豪華客滾船設計和建造技術，並擁有自主知識產權。「P&O自由號」未來將投入英倫海峽營運，主要往返英國英格蘭肯特郡多佛爾港和法國加來海峽。
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