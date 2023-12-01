德女紙皮箱作畫 捐星洲醫院義賣

【本報綜合報道】紙皮箱並非只有收集物品一種用途，更可成為藝術載體。一名旅居新加坡的德國女子3年前在疫情下，不僅陪伴家人的時間多了，更通過在紙皮箱上作畫培養出繪畫興趣，後來更把作品捐給醫院義賣，滿足藝術表達欲之餘，亦能幫助他人。

作品色彩繽紛 掛院內展出 48歲的埃爾斯特納（Anja Elstner）2020年3月從旅遊地返回德國，剛巧遇上疫情需要隔離，期間與父母和妹妹等家人同住。由於疫情下無法出門購物，她只能網購，家中因此積累大量紙皮箱，遂以紙皮箱為畫布，和外甥女一同作畫，更逐漸培養出興趣。她今年4月到香港探望朋友時，出席一個藝術節後獲得啟發，決心開始繪畫，利用塑膠彩在紙皮箱上繪出一幅幅色彩繽紛的畫作。

機緣巧合下，埃爾斯特納在新加坡某間醫院看到有畫作展出，此後決定將其紙皮箱畫捐給醫院義賣，為一眾有需要人士略盡綿力。她的作品目前被掛在醫院走廊內展出，故意用鮮艷顏色作畫，希望為患者和家屬帶來溫暖和愉快，未來將繼續創造更多作品，幫助更多人。