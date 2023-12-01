浮潛拍攝海岸 尋獲生態寶藏

加國團體發現稀有魚類及水母 加拿大一個非牟利組織早前在新斯科舍省布雷頓角島西岸一個海灘，展開一項海洋調查，旨在探索棲息於該省港口的海洋物種線索。研究人員耗時一周，每天在岸邊浮潛拍照和收集資料，近日向大眾公布結果，揭開這一生態寶庫的真實面貌。

研究人員調查期間，每天會在港口、防波堤內及另一側海灘沙丘等區域作兩次調查，發現許多不同的海洋生物，如大西洋扇貝、大西洋岩蟹、海馬近親且擅長偽裝的棕海龍，以及布滿整片海床、正在形成牡蠣礁等，更發現美洲菱鮃和頜鬚細八角魚等較為罕見的魚類。

負責協調今次調查的生物學家史蒂文斯（Hunter Stevens）表示，調查開始首數天，研究人員還發現一種非常稀有的水母，並為牠取別名為「蜂蜜果凍」，隨後確認牠是只有頂針大小的「Melicertum octocostatum」。

冀增人與自然共享空間 史蒂文斯指選擇該海灘作研究地點原因在於，組織此前經常在海灘附近周邊地區作調查，發現不少稀有物種，卻從未嘗試展開水下調查，故十分好奇該片海域中棲息生物，增加了解人與自然生態共享的空間。本報綜合報道