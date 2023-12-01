朝稱軍事衞星攝美日基地蘇彝士運河

【本報綜合報道】北韓上周成功發射軍事偵察衞星後，連日公布成果，朝中社昨日指衞星周三拍到美國加州聖迭戈海軍基地、日本沖繩縣嘉手納空軍基地、埃及蘇彝士運河；領袖金正恩也收到衞星拍攝上述地點的影像資料，表示極大期待和滿意。

金與正斥安理會卑鄙 金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周三發表講話，批評聯合國安全理事會根據美國及其追隨勢力要求，開會討論北韓發射軍事偵察衞星，證明一些聯合國成員否定北韓主權權利的不合理論點之不足、虛偽及卑鄙。她指摘美國的「外交接觸」和「對話重啟」努力，與在朝鮮半島部署航空母艦、核潛艇的軍事挑釁形成對比，美方言行不一是強權專橫的極端雙重標準，也是破壞朝鮮半島地區和平穩定的惡性因素。

金與正又表示，美國慣用「靠實力的和平」，同時做好對話與對抗兩手準備是北韓一貫對美立場。她強調在任何情況下，主權都不能成為協商議題，朝方不會因此與美國坐到談判桌上。對國際和平與安全的重大威脅，不是來自北韓行使主權，而是美國，北韓不會停止發展國家主權權利的努力，會繼續不受限制地行使所有聯合國成員國享有的主權權利。