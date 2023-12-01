英國諾丁漢市破產 停部分服務

【本報綜合報道】英國英格蘭中部城市諾丁漢市議會周三宣布，該市已經「事實性破產」，並根據《1988年地方政府財政法》第114條發表報告，意味當地將停止法律規定服務之外的所有支出。

社會照護需求增 釀超支 報告指出，諾丁漢市在2023年至2024年財政年度超支2,300萬英鎊（約2.28億港元），主因是兒童和成人社會照護需求的增加、無家可歸者增加以致救濟開支上升，通脹的影響也給該市財務帶來額外的壓力。此外，過去與財務治理相關的問題，以及上一個財政年度的超支，也影響該市的「財務彈性」和動用儲備的能力。

諾丁漢市政府及有關單位將在未來21天召開特別會議，商討破產後必須面臨的問題以及應對措施。市議會領袖梅連（David Mellen）聲言不會辭職，該市繼續支付帳單和員工工資，也不會關閉其耗資1,000萬英鎊（約9,900萬港元）的新圖書館，但表示所有非必要支出「都必須考慮」。

諾丁漢市為英國僅次於倫敦的第二大貿易集散地，近年一直受財政問題困擾，此前已經被英國政府監管。在2020年，該市創辦的羅賓漢能源公司出現了經營問題，此後市議會一直面臨財務壓力。

在諾丁漢市之前，英國第二大城市伯明罕今年9月已經宣布事實性破產，同樣暫停非必要公共支出。