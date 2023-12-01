南韓示威反對禁食狗肉 載犬車圖駛近總統府

【本報綜合報道】南韓國會早前預告修例3年內全面禁食狗肉，引起犬農業界不滿，約200人昨日在首爾龍山總統府外抗議，要求取消禁食狗肉。示威者試圖把多輛載有犬隻的貨車開入總統府前街道，被警員制止；雙方衝突，3名示威者被扣留。

示威者嘗試把貨車駛入總統府前的大街，車上放有用布覆蓋的籠，籠內有犬隻，犬農原本計劃在總統府前放出犬隻，但遭檢查貨車的警員攔截。大批警員到場並設置路障，阻止示威者繼續接近總統府，期間雙方發生肢體衝突。

領導示威的大韓肉犬協會事務總長朱英峰（Ju Yeong-bong，音譯）直指，政客無權封殺狗肉產業或決定人們吃甚麼；又不認同吃狗肉是野蠻行徑，有畜牧業傳統的所有國家都曾經在某個時候吃過狗肉，而且現在仍然有一些國家這樣做。他說，犬農被完全排除在法案的討論之外，而且考慮到將失去生計，政府擬議的經濟補償完全不夠。朱英峰在衝突中與另外兩名示威者遭警方扣留。