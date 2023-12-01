魚鷹機失事1死 日促美軍停飛

【本報綜合報道】美國空軍一架CV22B魚鷹運輸機周三在日本鹿兒島縣屋久島失事墮海，釀成最少一人死亡。日本防衞省昨日要求美軍暫時停飛魚鷹機，直至確保安全為止。當局原先宣布失事魚鷹機上有8人，後來更正為6人，但昨日再改為8人。

高官指部署計劃不變 日本防衞大臣木原稔昨日上午在參議院備詢時表示，除了搜索、救援活動以外，已經要求美方確保飛行安全之後才讓魚鷹機飛行。他又指，美方周三解釋這宗事故是「緊急降落在海上」，但之後改稱是「墜毀」。

日本防衞省宣布，昨日派出防衞政務官松本尚前往鹿兒島調查；內閣官房長官松野博一在記者會表示，陸上自衞隊魚鷹機的佐賀部署計劃不會改變。有關墜毀一事，日本傳媒引述目擊者消息稱，涉事魚鷹機墜海前左側引擎起火，當局需要打撈沉入海底的機體以查明事故原因。

此前，沖繩縣知事玉城丹尼周三表示：「正因為沒有正視魚鷹機的危險性，才釀成了如此嚴重的事故，實在令人遺憾。」他強調在查明事故原因並採取徹底對應措施前，要中止使用魚鷹機的相關訓練。