買兇圖殺同鄉 印度漢在美捱告 掀外交風暴

疑受新德里官員指使 剷除分離分子 美國司法部周三宣布起訴一名印度籍男子，涉嫌策劃在美國企圖買兇暗殺一名美籍印度裔錫克教分離分子，並指疑犯受印度政府官員指使。白宮向印度政府的最高層級提出此事，據報印方對事件感到震驚及關注。這是繼加拿大錫克教領袖遇害後，另一宗性質相似的案件，外界關注會否影響美印兩國合作關係。

遭捷克拘捕 等待引渡 美國紐約市曼哈頓聯邦檢察官表示，52歲疑犯古普塔（Nikhil Gupta）6月被捷克當局逮捕，正在等待引渡。他被指控與上述負責安全和情報工作的印度政府僱員合作，企圖買兇暗殺一名公開主張在印度北部建立錫克教主權國家的紐約市居民。雖然檢察官沒有透露印度官員或目標的名字，但美國傳媒指暗殺目標是擁有美加兩國國籍的潘努（Gurpatwant Singh Pannun），他是一個美國錫克教活動組織成員。

起訴書指古普塔涉參與國際毒品和武器販運，5月被一名印度官員招募執行暗殺計劃，對方指示他聯絡在美國「合作人」尋求協助僱用殺手，但該「合作人」實際上是美國執法部門線人，他把臥底探員介紹給被告。臥底探員稱收取10萬美元（約78萬港元）作為暗殺酬金，該印度官員和古普塔安排同黨把1.5萬美元（約11.7萬港元）訂金交臥底探員；起訴書附上一張交收現金情況的照片。

該印度官員6月向古普塔提供有關目標人物的個人訊息，包括其在紐約市的住址、電話號碼、日常行為的詳細資料。古普塔隨後把這些資料交給臥底探員，指示他盡快行事，但也特別指示不要在美印兩國政府高級官員預計進行接觸的數周內下手。

加國早前現同類案件 6月18日，錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大卑詩省一座錫克教寺廟外被暗殺，他也是錫克教分離主義運動領導人。古普塔翌日告訴臥底探員，死者「也是目標」，而且「我們有很多目標」；又指尼賈爾被殺後，「現在不必再等」，着臥底探員落手。美國檢察官提出初步起訴書，捷克當局6月30日逮捕他。

加拿大外交部長喬美蘭周三拒絕評論美國今次起訴行動，但她在比利時布魯塞爾向記者表示，加方堅持其看法，認為印度特工參與尼賈爾被槍殺一事是可信的。加拿大總理杜魯多同日回應時說，美國這宗案件凸顯印度有必要認真對待加方的指控。本報綜合報道