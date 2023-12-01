遭導彈射擊 亞丁灣日艦駛離

【本報綜合報道】一艘貨船周日在亞丁灣一度遭索馬里海盜挾持，美國神盾驅逐艦梅森號到場解救，結果翌日遭也門叛軍青年運動向所在海域發射彈道導彈。日本傳媒周三報道，當時現場還有一艘日本驅逐艦，並在獲悉導彈來襲後幾乎全速駛走。

搗海盜遇也門叛軍襲擊 報道指，涉事貨船遭海盜登船挾持後，在亞丁灣執行打擊海盜行動的日本海上自衞隊驅逐艦曙號出動應對，並聯同梅森號一起行動。當日方從美方收到有關導彈發射的訊息後，曙號以最高每小時55公里的航速駛離，這數值接近其最高航速，最終導彈墜落在距離該艦大約18公里的海域。根據美國中央司令部的說法，導彈當地時間周一凌晨1時41分發射，網上船舶動態數據顯示曙號凌晨2時15分高速向南方駛走。

曙號事發時位於也門城市亞丁西南方大約110公里的亞丁灣海域，日本海上自衞隊表示，該艦安全沒有受到威脅，繼續在亞丁灣實施的打擊海盜行動。此外，根據日本海上自衞隊周一發布的訊息，曙號與梅森號在事發前一天即上周六，在亞丁灣展開過航演習，目的是改善自身的打擊海盜能力，同時改善與美國海軍的互操作性。

同時，美國海軍中央司令部周四披露解救貨船的行動詳情，表示美方當時出動梅森號及P8海上巡邏機，與日本曙號及P3C海上巡邏機、南韓海軍驅逐艦楊萬春號聯手應對。海盜花數小時後仍然無法取得貨船的控制權，於是棄船並企圖乘坐快艇逃走，但被美日韓艦艇包圍；海盜向梅森號船員投降，美方依據國際法拘留他們。