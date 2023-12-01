美艦紅海再擊落也門叛軍無人機

美國神盾驅逐艦卡尼號擊落青年運動無人機位置圖

【本報綜合報道】美國與也門叛軍青年運動的衝突未有平息，美國中央司令部周三表示，神盾驅逐艦卡尼號當天在紅海南部海域駛近曼德海峽時，擊落一架從青年運動在也門控制地區飛至的伊朗製無人機，事件沒有釀成美方人員受傷或艦艇受損。

事發當地時間早上大約11時，卡尼號當時執行護航任務，對象分別是快速戰鬥支援艦供應號，以及一艘懸掛美國國旗、由美國人員駕駛的船隻，船上運載供應給中東地區的軍事裝備。涉事伊朗製無人機型號是KAS-04，當時意圖不明但飛向卡尼號，結果遭該艦擊落。今年10月19日，青年運動向以色列南部地區發動遠距離攻擊，卡尼號在紅海實施防空作戰，使用防空導彈及艦炮擊落青年運動巡航導彈及無人機。

伊朗無人機飛近美航母 與此同時，美國海軍中央司令部周三證實，艾森豪威爾號航空母艦打擊群周二在波斯灣中部國際海域實施飛行作業時，一架伊朗無人機採取不安全及不專業的舉動，無視美方多次呼喊及警告並飛近，兩者最接近時大約一公里；美方宣稱伊朗違反「給飛行員通知」的安全預防措施，即所有飛機保持與航空母艦多於18公里的距離。