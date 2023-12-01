王毅促重啟兩國方案 撐巴入聯

王毅

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周三在美國紐約市聯合國總部，主持聯合國安全理事會以巴問題高級別會議，他表示當務之急是以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯實現全面而持久的停火，並重申「兩國方案」是解決以巴問題的唯一途徑。

王毅在會上表示，以巴衝突造成大量無辜生命損失，造成前所未有的人道災難，外溢效應仍然顯現；又指槍林彈雨中沒有安全區，讓戰鬥持續下去只會造成更多人命傷亡和損失。他強調，希望目前的人道主義停火，是實行進一步外交努力，實現全面持久停火的開端，而非「新一輪進攻前的間歇」。

王毅指出，任何違反國際法，特別是國際人道法的行為都應該受到譴責，重申中方反對集體懲罰加薩地帶人民，反對強制轉移巴人，並強調需要「以更堅定的決心，重振兩國方案的政治前景」。中方承諾將再向加薩地帶人道走廊提供新一批緊急人道物資援助，並支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

聯合國籲釋放加薩人質 聯合國秘書長古特雷斯表示，加薩民眾處於「大規模的人道主義災難之中」，聯合國在停火期間加大對加薩地帶的人道主義援助力度，但援助水平仍然完全不足以滿足巨大的需求。他又稱，有報道指哈馬斯10月7日襲擊以色列期間有人遭性暴力，需要全面調查，並呼籲立即釋放所有在加薩地帶被扣押的人質。