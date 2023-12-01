以巴延長一天停火 耶城爆槍擊3人亡

以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯昨日再度同意延長停火，但有效時間較第一次延長的兩天減至一天；這意味雙方一旦協商破局，加薩地帶最快當地時間今日早上重燃戰火。耶路撒冷同日發生槍擊案，兩名巴人在巴士站行兇，造成以色列3人死亡及6人受傷；哈馬斯承認責任，更呼籲支持者升級抵抗力度。

以色列與哈馬斯上周五至周一實施首階段停火，期間每天互換被扣押人員。雙方其後同意延長停火期至周二及周三，並在當地時間昨日早上停火結束的死線前，在卡塔爾、埃及、美國的聯合調解框架下達成共識，決定根據現有條件延長停火24小時。以色列總理辦公室證實消息，表示已經收到昨日稍後時間獲釋的人質名單，涉及10名婦孺；哈馬斯消息人士確認釋放的人質數量，同時交還3名死亡人質的遺體。

人質囚犯續互換 當地時間周三晚上，以色列與哈馬斯繼續「人質囚犯互換」行動，涉及30名巴人囚犯及16名人質；獲釋的人質有12名是以色列人，包括5名未成年人，另有4名泰國人。在該批以色列人質當中，有兩名女子同時持有俄羅斯國籍，她們當天較早時率先獲釋；哈馬斯晚上11時才向紅十字會移交餘下所有人質，他們經埃及返回以色列。

正當以色列與哈馬斯同意二度延長停火之際，當地時間昨日早上7時40分，兩名巴人槍手乘坐一輛汽車抵達耶路撒冷的主要入口，落車後以步槍及手槍襲擊巴士站的民眾。現場當時有兩名休班士兵及一名持槍平民，他們立即開火還擊打死施襲者，傷者當中有兩人情況嚴重。以色列國家安全局表示，施襲者分別是一名38歲男子及一名30歲男子，他們是一對兄弟及哈馬斯成員，曾經因參與恐怖主義活動而入獄。

哈馬斯承認施襲 哈馬斯發表聲明承認責任，形容施襲者是「發動聖戰的烈士」；又稱今次襲擊是回應以色列在加薩地帶對哈馬斯的戰爭，以及事發前一天在約旦河西岸地區城市杰寧殺死兩名巴人兒童。巴勒斯坦傳媒周三報道，以色列軍隊當天在杰寧突擊難民營並殺死4名巴人，包括兩名分別8歲和15歲的男童，以及兩名巴人武裝組織的指揮官。

外界關注一旦停火無法繼續延長，以色列會否對加薩地帶南部地區採取軍事行動。美國傳媒周三報道，美國總統拜登周日與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，強調加薩地帶南部地區目前有數百萬名巴人，擔心軍事行動將導致更多平民傷亡，加深人道主義危機，以色列國防軍不能夠重演在北部地區的行動方式，例如大範圍攻擊。本報綜合報道

以色列履行協議繼續釋放巴人囚犯。（Getty Images圖片） 以色列與哈馬斯互換被扣人員