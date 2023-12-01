近期改口支持烏入北約

基辛格今年4月受訪時指出，若烏克蘭能夠加入北約，那麼可以獲得保護，不再是一個單獨、只顧自己的國家，對外反而變得更加安全。他指俄烏戰爭即使結束，只要俄方繼續手握克里米亞半島塞瓦斯托波爾，那麼俄烏兩國均不會滿足結果。談及為何去年5月建議烏克蘭放棄領土換取和平，基辛格去年7月澄清，烏方不應該在未來可能與俄方談判背景下讓步，若放棄俄佔領土，北約及美國將在亞洲面臨危險。