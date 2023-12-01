近期改口支持烏入北約
【本報綜合報道】烏克蘭2008年申請加入北約，美國前國務卿基辛格生前曾經提出反對，更主張讓烏克蘭留在親俄陣營。惟俄烏戰爭去年爆發後，他今年初終於改口，認為烏克蘭加入北約反而能夠維繫歐洲安全，甚至讓俄羅斯放下戒心。
基辛格今年4月受訪時指出，若烏克蘭能夠加入北約，那麼可以獲得保護，不再是一個單獨、只顧自己的國家，對外反而變得更加安全。他指俄烏戰爭即使結束，只要俄方繼續手握克里米亞半島塞瓦斯托波爾，那麼俄烏兩國均不會滿足結果。談及為何去年5月建議烏克蘭放棄領土換取和平，基辛格去年7月澄清，烏方不應該在未來可能與俄方談判背景下讓步，若放棄俄佔領土，北約及美國將在亞洲面臨危險。
普京對基辛格逝世表示哀悼
俄羅斯總統普京對基辛格逝世表示哀悼，稱讚對方是一名明智且有遠見政治家，讓國際緊張局勢緩和，達成最重要的蘇美協議。前總統兼現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫形容基辛格是一名考慮現實情況的實用主義者，不會盲目追隨美國「外交大炮」。他直言在現屆美國政府及西方世界，已經找不到類似基辛格的人士。
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