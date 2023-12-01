曾形容台問題無法解決

【本報綜合報道】美國前國務卿基辛格生前致力維繫中美關係，他曾經形容台灣是中美「一個無法解決的問題」，只能夠透過時間淡化。由於北京認為台灣自古以來是其領土不可分割的一部分，所以會反感美方對台軍售或與台灣領導人進行政治接觸，他建議美國堅持不宣布台灣是一個獨立的國家，但也要展現守衞台灣決心。

前年預測大陸10年內不武統 基辛格2021年接受訪問時預測，中國大陸未來10年不會武統台灣，但尋求削弱台灣在國際社會的地位。俄烏戰爭發生後，他再接受媒體訪問時稱，武統台灣是北京所有方案中的最後一項；如果美國承認台灣是獨立國家，將刺激中國大陸直接動用最後方案。美方最好的選擇是維持對台模糊政策，同時集中軍力向北京展示威懾。

在另一段訪問，基辛格提到中美作為超級大國，倘若發生戰爭將不會有贏家，因為現今武器及在各個社會高度互相整合下，世界大戰將摧毀文明，美國不能夠輕率地對抗。他建議中美領袖以對話方式緩和兩國的緊張關係，訂立一個維持現狀多年的方案，例如雙方在此期間不會互相威脅，或限制針對另一方的軍事部署。此外，美國對台灣的措詞必須謹慎，彼此尊重，美國不能夠站在「家長」的角度對待中國。