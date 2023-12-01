性格充滿好奇心 亦被指沉迷女色

【本報綜合報道】美國前國務卿基辛格的兒子戴維（David Kissinger）曾經談及父親的長壽秘訣，是永不熄滅的「好奇心」和「使命感」。基辛格生前對女色據聞亦十分沉迷，在美國政壇享有「花花公子」之稱，與多名美國女星曾經傳出緋聞。

戴維今年5月在父親生日前夕撰文，形容對方90多歲高齡仍然積極工作，始終充滿活力地與世界打交道，2020年以來完成兩本書，並開始創作第3本；又指父親約5年前開始癡迷於人工智能（AI）的哲學和實踐意義。他另一長壽秘訣是使命感，深信愛國主義、忠誠和兩黨合作等概念，並對當今公共話語齷齪和外交藝術感到痛心。

愛吃北京填鴨 喜歡運動 基辛格一向出名饞嘴，尤其愛吃北京填鴨，令他身形發胖，1982年接受心臟「搭橋」手術。他2000年10月輕微心臟病發，入院治療；2003年1月入院接受泌尿檢驗，過幾天再度入院接受非惡性閉塞治療，很快就出院。他亦酷愛體育，特別是足球和棒球，是美國足球協會名譽主席；他不真正落場參與比賽項目，唯一運動是行路。

另外，雖然基辛格其貌不揚、身材略為肥胖，當年訪問中國甚至被問及「為甚麼像你這樣的胖子，有這麼多女孩子喜歡」。他回答「權力是最佳的催情劑」。基辛格強調，自己對女人只不過是業餘嗜好，不會影響工作。報道指與他曾經有緋聞的女星包括莎莎嘉寶、利芙烏曼、甘蒂絲褒瑾、莎莉麥蓮，甚至邦女郎吉爾聖約翰等。