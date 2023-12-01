與中國建交功臣 前美卿基辛格逝世 終年100歲

基辛格

美國著名外交家、前國務卿基辛格當地時間周三在美國康涅狄格州的家中逝世，終年100歲。他是首名猶太裔美國國務卿，在國際舞台大展拳腳，任內經歷箝制蘇聯、越戰、促成中美建交、中東危機等重大政治事件，影響一代的美國外交政策和世界局勢，但同時備受爭議，被指摘是「國際戰犯」。中國官方形容基辛格是「中國人民的老朋友、好朋友」，為中美關係正常化作出歷史性貢獻。

德國出生 首名猶太裔美卿 基辛格生前創立的國際地緣政治諮詢公司Kissinger Associates，當地時間周三深夜公布死訊，形容他是備受尊重的美國學者和政治家；聲明沒有交代死因，僅指他的家人會舉辦私人喪禮，稍後在紐約舉行追悼會。

基辛格1923年5月27日出生在德國一個猶太人家庭，1933年納粹領袖希特拉上台後大肆排斥猶太人，基辛格一家同所有德國猶太人的命運一樣，受到生存的威脅；1938年與父母逃難前往美國，經英國倫敦抵達紐約。他求學時希望成為會計師，但1943年被徵召從軍，同年正式入籍。

基辛格被編入美國陸軍成為一名步兵，調往歐洲戰場及進駐德國；他曾經形容當年的軍旅生涯，令自己感到好像成為一名美國人。基辛格在戰後轉戰學術界並攻讀哈佛大學，他的政黨聯繫是共和黨，先後在杜魯門、艾森豪威爾、甘迺迪、詹森政府擔任軍事與外交部門顧問。1968年11月，尼克遜贏得總統寶座，翌年任命基辛格為國家安全顧問；尼克遜1972年成功連任，基辛格同時成為美國首席外交官國務卿。

解決越戰 獲諾貝爾和平獎 回顧基辛格的外交生涯，最為人所知就是促成中美建交及越戰停火，更因為解決令美國泥足深陷的越戰，獲得1973年諾貝爾和平獎，但亦成為極具爭議性的和平獎得主。他被指控在越戰期間默許濫炸平民，轟炸柬埔寨，又煽動智利軍事政變、默許印尼侵略東帝汶。一段1973年他與尼克遜對話的錄音在2010年曝光，他當年指即使蘇聯把猶太人送進毒氣室，亦與美國無關；基辛格對有關冒犯猶太人的言論道歉。

基辛格1977年隨敗選的總統福特離開美國政府，1982年創辦Kissinger Associates，連中國政府也是公司的顧客；又曾經多次為中國辯護，88歲時出版《論中國》一書，試圖從歷史的角度理解中國。他卸下公職卻選擇退而不隱，多年來活躍國內及國際政治舞台，對美國外交政策有一定影響力；晚年多次訪問中國，在近年中美關係惡化、溝通中斷之際，他今年7月獲中國領導人接見，接受中方祝賀百歲生日。

中方讚揚具卓越戰略眼光 中國領導人向美國總統拜登致唁電，表示基辛格以卓越的戰略眼光令中美關係正常化，造福兩國及改變世界，他畢生追求推動中美關係發展、增進兩國人民友誼，將永遠被中國人民銘記及懷念。

中國外交部表示，中美雙方要繼承及發揚基辛格的戰略眼光、政治勇氣、外交智慧，推動兩國關係健康、穩定、可持續發展。中國駐美國大使謝鋒對基辛格逝世深感震驚和悲痛，形容這對中美和世界都是巨大的損失。本報綜合報道

1972年，周恩來（右一）與尼克遜（左二）會面；左一是基辛格。 基辛格生平